Российские супруги с пятилетним ребенком отправились в горы и исчезли

В Красноярском крае супруги с 5-летней дочерью отправились в горы и исчезли

В Красноярском крае супруги с пятилетней дочерью отправились в горы и исчезли. Об этом сообщили в региональном главке МВД России, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что россияне с ребенком ушли в туристический поход еще 28 сентября. С тех пор они не выходили на связь.

К поискам семьи привлекли более 50 человек, в том числе сотрудников полиции, спасателей, волонтеров и местных жителей. Кроме того, обнаружить пропавших пытаются при помощи беспилотного летательного аппарата.

До этого стало известно, что в Новгородской области сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний помогли семье коллеги, попавшей в ураган.

Еще раньше в Башкирии школьники спасли деревню от пожара, не дожидаясь помощи спасателей. Подростки вызвали экстренные службы и начали тушить огонь водой из ведер.