Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:19, 16 июля 2025Моя страна

Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу во время урагана в лесу

В Новгородской области сотрудники УФСИН помогли семье коллеги, попавшей в ураган
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу и ее семью, попавших в ловушку после урагана в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Новгородской области.

Пенсионерка Анна вместе с детьми отдыхала на берегу озера, когда внезапный ураган повалил деревья в лесу и перекрыл выезд. «Мы успели выбежать из палатки, когда вокруг начало рушиться», — рассказала пострадавшая. Женщина позвонила бывшей коллеге из ЛИУ-3 УФСИН России и попросила ее помочь. Татьяна Жукова и ее муж Андрей немедленно отправились к Анне, взяв бензопилу.

Прибыв на место, Жуковы вместе с другими местными жителями расчистили завалы. Андрей Жуков расчищал завалы бензопилой, а Татьяна отвела детей коллеги к себе домой, накормила и успокоила их. Благодаря оперативным действиям дорога была восстановлена за несколько часов.

Спасенная семья выразила благодарность всем, кто пришел на помощь в трудную минуту.

Ранее в Башкирии школьники спасли деревню от пожара, не дожидаясь помощи спасателей. Они вызвали экстренные службы и начали тушить огонь водой из ведер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

    Необычный предмет из захоронения озадачил археологов в России

    Лукашенко выписал стипендию для одаренных детей своему сыну

    Культовый российский фильм получит продолжение спустя 20 лет

    На редактора издания «The Insider» завели дело за серию публикаций о России

    Разгромившие российский аэропорт из-за израильтян отправлены в тюрьмы

    Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу во время урагана в лесу

    Слуцкий решил остаться в Китае

    Старейшая библиотека объявила войну жукам

    В Госдуме отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости