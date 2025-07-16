Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу во время урагана в лесу

В Новгородской области сотрудники УФСИН помогли семье коллеги, попавшей в ураган

Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу и ее семью, попавших в ловушку после урагана в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Новгородской области.

Пенсионерка Анна вместе с детьми отдыхала на берегу озера, когда внезапный ураган повалил деревья в лесу и перекрыл выезд. «Мы успели выбежать из палатки, когда вокруг начало рушиться», — рассказала пострадавшая. Женщина позвонила бывшей коллеге из ЛИУ-3 УФСИН России и попросила ее помочь. Татьяна Жукова и ее муж Андрей немедленно отправились к Анне, взяв бензопилу.

Прибыв на место, Жуковы вместе с другими местными жителями расчистили завалы. Андрей Жуков расчищал завалы бензопилой, а Татьяна отвела детей коллеги к себе домой, накормила и успокоила их. Благодаря оперативным действиям дорога была восстановлена за несколько часов.

Спасенная семья выразила благодарность всем, кто пришел на помощь в трудную минуту.

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