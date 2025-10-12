Названа главная ошибка пропавшей в Красноярском крае семьи

Спасатель Штыб: Пропавшая под Красноярском семья пошла в лес без инструктора

Спасатель и инструктор Максим Штыб назвал главную ошибку семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае. Своим мнением он поделился с NEWS.ru.

Собеседник издания отметил, что россияне не послушали отменившего поход инструктора, который должен был вести их группу, и отправились в лес самостоятельно. Штыб добавил, что гиды обычно имеют хорошую подготовку, лучше знают местность и особенности погоды.

Кроме того, спасатель подчеркнул, что Усольцевы никому не сказали, куда именно они идут, что осложнило поиски. Неизвестно также, что они взяли с собой из экипировки.

«Пока их не нашли, мы не можем сказать, что у них было с собой, и тогда, соответственно, не можем узнать, грубо говоря, что еще было не сделано», — пояснил инструктор.

Отправляющимся в поход туристам Штыб посоветовал обязательно брать с собой спасательное покрывало, средства для разведения огня и теплые вещи даже в хорошую погоду.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о завершении активной фазы поиска пропавшей семьи из Красноярска. Теперь поиски переходят в режим точечных задач.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября и пропали. К поискам подключили уголовный розыск — оперативники просмотрели камеры, опросили свидетелей и проверяют все возможные маршруты.