Активные поиски пропавшей под Красноярском семьи завершили

«ЛизаАлерт» сообщил о завершении активной фазы поиска семьи из Красноярска

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о завершении активной фазы поиска пропавшей семьи из Красноярска. Сообщение об этом опубликовано на странице движения в соцсети VK.

«С сегодняшнего вечера — вечера 12 октября — активная фаза массовых поисков и работа оперативного штаба завершаются. Но сам поиск не остановлен!» — говорится в сообщении.

Теперь же, отмечает «ЛизаАлерт», поиски переходят в режим точечных задач. Он включает в себя осуществление поиска профессионалами и аттестованными спасателями.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. Они так и не вернулись после этого. Telegram-канал Baza утверждает, что шансы найти их живыми крайне невелики из-за непогоды и ночных температур, которые опускаются до минус пяти градусов.

