Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 6 октября 2025Россия

Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

Шансы найти пропавшую семью Усольцевых живой низкие из-за выпавшего снега
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Irina Iriser / Unsplash

Шансов найти живой семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае, почти нет — выпал снег, ночью температура опускается до минус пяти градусов, а с момента пропажи прошла неделя. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября и не вернулись. Последний сигнал их телефонов зафиксировали возле горы, уточняет Baza.

К поискам подключили уголовный розыск — оперативники просмотрели камеры, опросили свидетелей и проверяют все возможные маршруты. Спасатели обследовали уже около 130 квадратных километров тайги и почти 100 километров дорог, однако следов семьи нет.

В настоящее время в районе поисков выпал мокрый снег, техника вязнет, а температура продолжает падать.

Ранее местные жители предположили, что россиян могли растерзать медведи. При этом официально версия о возможной смерти ушедшей в поход семьи не подтверждена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала виновных в начале СВО

    Названы два самых популярных секс-фетиша

    Стало известно о судьбе элитного подразделения ВСУ

    Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

    В Китае рассказали о неожиданной мести России Канаде

    В Одесской области сообщили о прилете по промышленному объекту

    Фон дер Ляйен почувствовала дискомфорт

    Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

    Зеленский начал запугивать противников ради одной цели

    Союзник России собрался провести деноминацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости