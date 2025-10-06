Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

Шансы найти пропавшую семью Усольцевых живой низкие из-за выпавшего снега

Шансов найти живой семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае, почти нет — выпал снег, ночью температура опускается до минус пяти градусов, а с момента пропажи прошла неделя. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября и не вернулись. Последний сигнал их телефонов зафиксировали возле горы, уточняет Baza.

К поискам подключили уголовный розыск — оперативники просмотрели камеры, опросили свидетелей и проверяют все возможные маршруты. Спасатели обследовали уже около 130 квадратных километров тайги и почти 100 километров дорог, однако следов семьи нет.

В настоящее время в районе поисков выпал мокрый снег, техника вязнет, а температура продолжает падать.

Ранее местные жители предположили, что россиян могли растерзать медведи. При этом официально версия о возможной смерти ушедшей в поход семьи не подтверждена.