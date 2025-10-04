Россия
Появились подробности поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

В Красноярском крае продолжились поиски пропавшей семьи Усольцевых
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Красноярском крае продолжились поиски пропавшей в урочище «Буратинка» семьи Усольцевых, но местные жители предполагают, что россиян могли растерзать медведи. Эти подробности появились в распоряжении Telegram-канала «112».

По информации издания, волонтеры уже изучили весь лес, где могли находиться супруги с пятилетней дочерью, но поиски пока безрезультатны.

Официально версия о возможной смерти ушедших в поход россиян не подтверждена.

28 сентября семья с ребенком ушла в туристический поход в урочище «Буратинка». С тех пор они не выходили на связь. Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый. По факту пропажи семьи возбуждено дело.

