10:01, 2 октября 2025Силовые структуры

После исчезновения российской семьи с малолетним ребенком возбудили дело

В Красноярском крае завели дело после исчезновения супругов с 5-летней дочерью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Красноярском крае завели дело после исчезновения супругов с пятилетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, 28 сентября семья с ребенком ушла в туристический поход в урочище «Буратинка». С тех пор они не выходили на связь. Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый.

К поискам семьи привлекли более 50 человек, в том числе сотрудников полиции, спасателей, волонтеров и местных жителей. Кроме того, обнаружить пропавших пытаются при помощи беспилотного летательного аппарата.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты СК для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российские супруги с пятилетним ребенком отправились в горы и исчезли.

