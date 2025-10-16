Россия
17:52, 16 октября 2025

Выдвинута неожиданная версия о бесследном исчезновении российской семьи в тайге

Семью Усольцевых заподозрили в инсценировке исчезновения и побеге за границу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бесследно исчезнувшую в тайге семью Усольцевых заподозрили в инсценировке трагедии и побеге за границу. Эту неожиданную версию со ссылкой на знакомых семьи выдвинули авторы портала «Царьград».

Издание обратило внимание, что пропавший бизнесмен Сергей Усольцев в одном из интервью упоминал о возможности бросить дела в России и уехать в Таиланд, чтобы практиковать там дауншифтинг — вид опрощения, один из способов ухода от реальности.

Также знакомые семьи отмечают, что Усольцев был туристом со стажем и не допустил бы безответственного отношения к подготовке к походу. В качестве других косвенных подтверждений возможного исчезновения называются использование Усольцевыми для похода не личного, а рабочего автомобиля, а также такие детали, как оставленная на переднем сиденье авто яркая женская сумочка. Адвокат Дмитрий Мордвинцев предполагает, что последняя деталь может являться скрытым сигналом.

«Выглядит так, будто хозяйка ушла буквально на 20 минут и по рассеянности забыла о безопасности. Это словно подчеркивает: мы скоро вернемся», — заявил он. При этом версии о бегстве семьи за границу противоречит тот факт, что загранпаспорта россиян остались дома — их обнаружили следователи.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября. Россияне не вернулись из поездки. Длительные поиски Усольцевых в районе горы результатов не дали. Массовые поиски остановили 12 октября.

