11:17, 22 октября 2025Россия

Необычная версия бесследного исчезновения российской семьи в тайге нашла подтверждение

Спасатель-профессионал Легошин подтвердил возможность побега семьи Усольцевых
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Бесследно исчезнувшая в тайге под Красноярском семья Усольцевых действительно могла сбежать. Необычная версия исчезновения россиян нашла подтверждение в заявлении спасателя-профессионала, Героя России Владимира Легошина, его слова приводит ТАСС.

Легошин заявил, что чаща в месте поисков Усольцевых не столь густая, чтобы длительная операция не дала никаких результатов. По мнению спасателя, россиян просто нет в месте поисков.

«Следы должны остаться. Следов нет. Может быть два варианта развития событий: либо они скрылись, либо не тщательно искали. Но выйти там всегда можно», — косвенно подтвердил возможность побега Усольцевых Легошин.

Если они захотели скрыться, они скроются

Владимир Легошин

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае 28 сентября и не вернулись. Длительные поиски Усольцевых результатов не дали. Выдвигались версии о бегстве семьи за границу.

Ранее сообщалось, что место исчезновения российской семьи может быть связано с падением космического тела.

