19:52, 21 октября 2025Россия

Место бесследного исчезновения российской семьи в тайге связали с космическим телом

Тургид Исиченко: Район исчезновения Усольцевых может быть связан с метеоритом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Telegram-канал «МЧС Красноярского края»

Место бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге в Красноярском крае может быть связан с падением космического тела, то есть метеорита. Об этом сообщил туристический гид по региону Алексей Исиченко, его слова приводит aif.ru.

Как рассказал тургид, одной из достопримечательностей района, где пропали Усольцевы, является расположенное на горе Алат озеро Атласное — туда часто ходят с палатками туристы. Исиченко рассказал, что притягивающее людей озеро может иметь метеоритное происхождение. «По одной из версий, озеро действительно метеоритного происхождения. А может быть, просто ледниковое», — сообщил он.

Также, по словам Исиченко, на возможном маршруте похода Усольцевых были смертельные ловушки — провалы в грунте, глубина которых может составлять до пяти метров.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае 28 сентября и не вернулись. Длительные поиски Усольцевых результатов не дали. Выдвигались версии о бегстве семьи за границу.

