Россия
12:00, 21 октября 2025Россия

Стало известно о смертельных ловушках на маршруте исчезнувшей в тайге российской семьи

Тургид Исиченко: На маршруте семьи Усольцевых были смертельные ловушки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Красноярского края»

На маршруте семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей во время похода в тайгу, были смертельные ловушки. Об этом сообщил туристический гид из Красноярского края Алексей Исиченко, его слова приводит портал Aif.ru.

Как стало известно из рассказа тургида, в гористом районе, куда отправились Усольцевы, встречаются россыпи гигантских валунов и провалы, глубина которых может составлять до пяти метров. «Там можно легко (...) упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — рассказал Исиченко.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае 28 сентября и не вернулись. Длительные поиски Усольцевых результатов не дали. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и возобновили в ограниченном формате спустя неделю.

Выдвигались версии о бегстве семьи за границу.

