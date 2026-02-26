Пропавшего россиянина съели хищники

Пропавшего охотника в Хабаровском крае в лесу съели хищники

Пропавшего охотника в Хабаровском крае в лесу съели хищники. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

58-летний россиянин пропал неделю назад в десяти километрах от села Нельма. Спасатели на вертолете присоединились к поискам мужчины лишь накануне.

В районе зимовья они обнаружили останки и много следов зверей. По факту случившегося организовали проверку.

Ранее большой тигр пробрался к жителям села Найхин в Хабаровском крае.

До этого стало известно, что депутат из Братска Иркутской области Роман Кляйн с улыбкой скормил живых поросят волкам. Его действия фиксировали на камеру. Кто именно снимал чиновника неизвестно. Неравнодушные горожане написали заявления в полицию и прокуратуру. Депутат уверял, что его подставили. Кляйна признавали одним из самых богатых людей в Иркутской области.