Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 26 февраля 2026Россия

Пропавшего россиянина съели хищники

Пропавшего охотника в Хабаровском крае в лесу съели хищники
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пропавшего охотника в Хабаровском крае в лесу съели хищники. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

58-летний россиянин пропал неделю назад в десяти километрах от села Нельма. Спасатели на вертолете присоединились к поискам мужчины лишь накануне.

В районе зимовья они обнаружили останки и много следов зверей. По факту случившегося организовали проверку.

Ранее большой тигр пробрался к жителям села Найхин в Хабаровском крае.

До этого стало известно, что депутат из Братска Иркутской области Роман Кляйн с улыбкой скормил живых поросят волкам. Его действия фиксировали на камеру. Кто именно снимал чиновника неизвестно. Неравнодушные горожане написали заявления в полицию и прокуратуру. Депутат уверял, что его подставили. Кляйна признавали одним из самых богатых людей в Иркутской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали план по «чертову трубопроводу» Орбана

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Россиянка вышла замуж за участвовавшего в СВО брата своего любовника ради выплат

    Еще один российский регион сократит время продажи алкоголя

    Взявший серебро на Олимпиаде Филиппов стал 24-кратным чемпионом России по ски-альпинизму

    В МИД РФ озвучили требования к новому генсеку ООН

    На российский город обрушились аномальные 40-градусные морозы

    Адвокат Мадуро высказался о препятствиях со стороны США

    Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok