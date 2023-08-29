Российский депутат с улыбкой скормил живых поросят волкам и попал на видео

Mash: братский депутат Кляйн скормил живых поросят волкам, позируя на камеру

Депутат из Братска Иркутской области Роман Кляйн скормил волкам живых поросят. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как депутат, улыбаясь и позируя на камеру, вместе с неизвестным мужчиной поднимают за ноги одного из поросят. «Идет подготовка, ***** [блин]. Корм, ***** [блин], нашим, ***** [блин], друзьям, ***** [блин], нашим волкам. Хороший, холеный Наф-Наф (один из героев сказки «Три поросенка» — примечание «Ленты.ру»)», — комментирует Кляйн происходящее.

Затем поросенка бросают в вольер, в котором сидят волки. В результате хищники жестоко растерзали жертву.

Точная дата съемок ролика неизвестна. По данным канала, неравнодушные россияне готовятся писать заявление в полицию и прокуратуру. Сам депутат уверяет, что его подставили, сообщает издание.

Как пишет местный портал IrkutskMedia, по доходам за 2021 год Кляйн возглавил список самых богатых депутатов Думы Братска, заработав 217,8 миллиона рублей.

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