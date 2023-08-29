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19:49, 29 августа 2023Россия

Российский депутат с улыбкой скормил живых поросят волкам и попал на видео

Mash: братский депутат Кляйн скормил живых поросят волкам, позируя на камеру

Депутат из Братска Иркутской области Роман Кляйн скормил волкам живых поросят. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как депутат, улыбаясь и позируя на камеру, вместе с неизвестным мужчиной поднимают за ноги одного из поросят. «Идет подготовка, ***** [блин]. Корм, ***** [блин], нашим, ***** [блин], друзьям, ***** [блин], нашим волкам. Хороший, холеный Наф-Наф (один из героев сказки «Три поросенка» — примечание «Ленты.ру»)», — комментирует Кляйн происходящее.

Затем поросенка бросают в вольер, в котором сидят волки. В результате хищники жестоко растерзали жертву.

Точная дата съемок ролика неизвестна. По данным канала, неравнодушные россияне готовятся писать заявление в полицию и прокуратуру. Сам депутат уверяет, что его подставили, сообщает издание.

Как пишет местный портал IrkutskMedia, по доходам за 2021 год Кляйн возглавил список самых богатых депутатов Думы Братска, заработав 217,8 миллиона рублей.

Ранее в мае 2021 года депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко выложил из почти двух сотен тушек гусей надпись «Чукотка 2021». Соответствующий снимок разместило в соцсетях сообщество охотников Сибири. Политик, реагируя на общественный резонанс, назвал снимок фотошопом.

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    Константин Лысяков
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