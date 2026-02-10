Тигр пробрался к жителям села в российском регионе

Большой тигр пробрался к жителям села в Хабаровском крае

Большой тигр пробрался к жителям села Найхин в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам местных жителей, хищник гуляет по улицам населенного пункта уже давно — в ночь на 10 февраля он убил собаку во дворе. Очевидцы вызвали охотоведов.

Ранее сообщалось, что в штате Аруначал-Прадеш, Индия, полицейский на мотоцикле стал жертвой тигра. Хищник напал на сотрудника полиции Чиксенга Манпанга, когда тот возвращался домой со службы.

До этого стало известно, что в Индии тигр растерзал 75-летнего фермера в заповеднике Тадоба–Андхари. Он набросился на мужчину, когда тот зашел в лес справить нужду.