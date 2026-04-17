В российском регионе поймали участника «Правого сектора»

В Запорожской области арестовали участника запрещенной организации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Игорь Рожко — бывший участник «Правого сектора» (признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в России), принимал участие в боевых действиях против войск Донецкой народной республики (ДНР). В ходе работы по расследованию уголовного дела в отношении украинских националистов на территории региона он был задержан.

Как установило следствие, Рожко прошел обучение террористической деятельности в специальном лагере, после чего в период с августа 2014 года по февраль 2016-го участвовал в боевых и разведывательных действиях против ополчения ДНР.

После вхождения Запорожской области в состав России он получил российское гражданство и проживал под видом мирного жителя. После задержания по месту его жительства был проведен обыск. Обнаружены предметы с символикой запрещенной организации.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину он полностью признал.

Ранее сообщалось, что мужчину после получения российского гражданства приговорили к 14 годам колонии.