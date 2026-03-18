На тысячи процентов выросли поставки российской стали одному из союзников США

Минфин Японии: Товарооборот с Россией вырос более чем на 25 процентов

В прошлом месяце российско-японский товарооборот увеличился на 25,49 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, и достиг примерно 715 миллионов долларов. Эти данные министерства финансов Японии процитировало ТАСС.

В основном Япония покупала у России сжиженный природный газ (СПГ), на который пришлось 56,9 процента от всех российских поставок в эту азиатскую страну. Главной статьей японского экспорта в РФ остались автомобили и комплектующие к ним. Доля этой продукции составила 67,9 процента.

Кроме того, Япония стала покупать больше российского угля. Его импорт увеличился на 390,9 процента. Что касается железа и стали, то их поставки подскочили на 2174,8 процента. В то же время Япония снизила импорт зерновых из РФ на 85,2 процента, нарастив закупки овощей на 95,7 процента.

В свою очередь, Россия на 42 процента увеличила импорт японских легковых автомобилей. Для запчастей этот показатель вырос на 12,7 процента, а для мотоциклов и гидроциклов — на 9,9 процента. Поставки пластика подскочили на 285,8 процента. В то же время импорт медицинских изделий и целлюлозы упали на 72,9 и 45,9 процента соответственно.

По словам профессора Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо, Япония может поднять вопрос о возобновлении импорта российской нефти. Однако случится это лишь в том случае, если под вопросом окажется энергетическая безопасность этого союзника США.