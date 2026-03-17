Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 17 марта 2026

В Японии назвали условие возобновления импорта российской нефти

Кирилл Луцюк

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Токио может начать обсуждать с Вашингтоном вопрос возобновления поставок в Японию российской нефти с Сахалина. Это предположил профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. Его процитировало РИА Новости.

Однако, по его мнению, такого развития событий можно ждать лишь в том случае, если энергетическая безопасность этой азиатской страны окажется под вопросом, а отсутствие импортной нефти начнет угрожать самому существованию государства. Тогда как полагает профессор, Япония, возможно, попробует добиться от США исключений в вопросе о сахалинских поставках, что будет вполне естественным шагом.

Кумо напомнил, что в формально Япония и сейчас может импортировать эту нефть, однако воздерживается от этого по политическим причинам, принимая во внимание отношения со своим главным союзником — США. Кроме того, он призвал не забывать, что в начале лета прошлого года его страна уже покупала нефть с проекта «Сахалин-2».

По данным издания Financial News, Южная Корея рассматривает вопрос о покупке нефти из России. Причиной этого стал конфликт на Ближнем Востоке, обернувшийся перебоями в поставках сырья морским путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok