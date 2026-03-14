РИА: Депутат Судзуки призвал скорее отменить санкции на российскую нефть

Япония должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в разговоре с РИА Новости.

По его словам, сейчас Япония покупает 10 процентов сжиженного природного газа из России и немного нефти. «Для Японии нет никакого смысла в санкциях против России. Мы должны как можно скорее отменить экономические санкции», — сказал Судзуки. Кроме того, он указал на то, что выступил за отмену санкций на российскую нефть на заседании правящей Либерально-демократической партии, посвященном стабильным поставкам энергии в Японию.

Ранее сообщалось, что временно освобожденную от американских санкций российскую нефть с большой долей вероятности будут покупать в основном страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

