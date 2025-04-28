Самая удачная страна для получения шенгена усложнила подачу документов для россиян

Франция перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Франция, которая считается одной из самых удачных стран для получения шенгенской визы, подтвердила, что правила подачи документов для россиян будут усложнены. Об этом говорится на сайте генконсульства европейской страны в Москве.

Так, с 14 апреля Франция перестала признавать российские небиометрические загранпаспорта (пятилетние). Однако новое правило не касается детей до 15 лет — они по-прежнему смогут пользоваться паспортами старого образца.

Франция нередко выдает визы на продолжительный срок, а не только на даты поездки. При этом документы в визовый центр необходимо подавать за четыре месяца до поездки, а слоты лучше ловить через агентства.

Ранее российский тревел-блогер назвал страны Европы, быстрее всех выдающие шенгенские визы россиянам. По словам автора публикации, сейчас наиболее благоприятное время для получения визы в Европу, поскольку сроки рассмотрения стали короче.