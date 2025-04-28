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13:06, 28 апреля 2025Путешествия

Самая удачная страна для получения шенгена усложнила подачу документов для россиян

Франция перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Франция, которая считается одной из самых удачных стран для получения шенгенской визы, подтвердила, что правила подачи документов для россиян будут усложнены. Об этом говорится на сайте генконсульства европейской страны в Москве.

Так, с 14 апреля Франция перестала признавать российские небиометрические загранпаспорта (пятилетние). Однако новое правило не касается детей до 15 лет — они по-прежнему смогут пользоваться паспортами старого образца.

Франция нередко выдает визы на продолжительный срок, а не только на даты поездки. При этом документы в визовый центр необходимо подавать за четыре месяца до поездки, а слоты лучше ловить через агентства.

Ранее российский тревел-блогер назвал страны Европы, быстрее всех выдающие шенгенские визы россиянам. По словам автора публикации, сейчас наиболее благоприятное время для получения визы в Европу, поскольку сроки рассмотрения стали короче.

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