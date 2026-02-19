Раскрыты планы Трампа по заключению мира на Украине

Президент США Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине к осени 2026 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times (NYT).

«Трамп хочет (...) добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США, которые пройдут в ноябре», — пишет издание, отмечая, что ради этой цели хозяин Белого дома может принудить Украину сдать Донбасс.

