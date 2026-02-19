Реклама

Раскрыты планы Трампа по заключению мира на Украине

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине к осени 2026 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times (NYT).

«Трамп хочет (...) добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США, которые пройдут в ноябре», — пишет издание, отмечая, что ради этой цели хозяин Белого дома может принудить Украину сдать Донбасс.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал самостоятельно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения справедливого мира для Украины.

