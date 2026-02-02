Реклама

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 2 февраля 2026

Глава МИД Польши высокомерно высказался о Трампе и Украине

Сикорский пообещал Трампу Нобелевку за мир для Украины при одном условии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал самостоятельно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения справедливого мира для Украины, добавив определенное условие. Об этом в соцсети Х сообщает портал Clash Report.

«Я публично заявлял, что, если президент Трамп обеспечит справедливый мир для Украины, я сделаю это сам. Но я сам решу, что справедливо», — приводит платформа слова главы польского МИД.

Ранее Сикорский потребовал, чтобы президент Польши Кароль Навроцкий и его окружение продемонстрировали реальное влияние на решения президента США Дональда Трампа. При этом он указал, что, несмотря на проведенные переговоры между Вашингтоном и Варшавой, каких-либо ощутимых результатов, в частности, в вопросах Украины, России или Гренландии, не наблюдается.

