13:27, 14 января 2026Мир

Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

Сикорский: Я хочу увидеть влияние Навроцкого на решения Трампа по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: YOAN VALAT / Pool / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий и его окружение должны продемонстрировать реальное влияние на решения президента США Дональда Трампа. С таким призывом выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Do Rzeczy.

«Это серьезная задача для тех, кто заявляет о своем влиянии на президента Трампа, то есть для польского правого крыла и самого президента. Я хочу увидеть какое-то влияние, какие-то изменения в решениях президента Трампа по Украине или, например, по Гренландии», — сказал дипломат.

При этом он указал, что, несмотря на проведенные переговоры между Вашингтоном и Варшавой, каких-либо ощутимых результатов, в частности в вопросах Украины, России или Гренландии, не наблюдается.

Ранее Сикорский поддержал захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дипломат написал, что с хорошим парнем этого бы не случилось.

