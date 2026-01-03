Раскрыта реакция Польши на захват США президента Венесуэлы Мадуро

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.
На своей странице в социальной сети Х Сикорский написал, что с хорошим парнем этого бы не случилось.
Ранее сообщалось, что спецназ США захватил Николаса Мадуро.
В ночь на субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы. Под атаки попали военные базы, нефтеперерабатывающий завод, здание парламента и даже мавзолей бывшего президента Уго Чавеса. Власти страны уже назвали происходящее колониальной войной и пообещали отстаивать суверенитет страны.