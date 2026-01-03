Реклама

Раскрыта реакция Польши на захват США президента Венесуэлы Мадуро

Глава МИДа Польши Сикорский поддержал захват США президента Венесуэлы Мадуро
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Miraflores Palace / Handout via Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

На своей странице в социальной сети Х Сикорский написал, что с хорошим парнем этого бы не случилось.

Ранее сообщалось, что спецназ США захватил Николаса Мадуро.

В ночь на субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы. Под атаки попали военные базы, нефтеперерабатывающий завод, здание парламента и даже мавзолей бывшего президента Уго Чавеса. Власти страны уже назвали происходящее колониальной войной и пообещали отстаивать суверенитет страны.

