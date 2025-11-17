Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:52, 17 ноября 2025Экономика

Экономика Евросоюза избежала наихудшего сценария

Bloomberg: Еврозону ждет рост бюджетного дефицита из-за расходов на оборону
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

После того как экономика еврозоны преодолела тарифные потрясения, устроенные президентом США Дональдом Трампом, она продолжит расти умеренными темпами. Такой прогноз Европейской комиссии процитировало Bloomberg.

Как полагают в ЕК, объем производства вырастет на 1,3 процента в 2025 году, на 1,2 процента в 2026 году и на 1,4 процента в 2027 году. Инфляция в текущем году составит 2,1 процента и в течение следующих двух лет останется близка к целевому показателю ЕЦБ в два процента. Отмечается также, что странам ЕС удалось избежать наихудшего сценария в торговле.

Предполагается, что Германия сможет показать 1,2-процентный рост в 2026 и 2027 годах за счет реализации плана канцлера ФРГ Фридриха Мерца потратить сотни миллиардов евро на инфраструктуру и оборону. В то же время Франция столкнулась с политической нестабильностью, которая скажется на валовом внутреннем продукте, который вырастет меньше, чем на процент в 2026 году.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

В то же время Еврокомиссия прогнозирует увеличение совокупного дефицита бюджета еврозоны с 3,1 процента в 2024 году до 3,4 процента в 2027 году, отчасти из-за увеличения расходов на оборону. В результате через два года долговая нагрузка может увеличиться до чуть более 90 процентов ВВП.

В конце октября стало известно, что Европейский союз остался третьим по значимости торговым партнером России. В 2024 году экспорт России увеличился на 18 процентов, общий товарооборот сторон составил 67,5 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    Песков высказался об обмене пленными между Россией и Украиной

    В Кремле заявили об отсутствии в России сторонников конфронтации с НАТО

    Украине предрекли проблемы с добычей кокса

    МИД России заявил о «накарканном» будущем Украины

    В Кремле раскрыли реакцию на санкции США против сотрудничающих с Россией стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости