Будущее российских БМПТ описали

Эксперт Леонков: В будущем БМПТ потребуется необитаемый модуль

В будущем российским боевым машинам поддержки танков (БМПТ) потребуется необитаемый модуль. Об этом пишет газета «Известия».

«В будущем БМПТ потребуется необитаемый боевой модуль с переходом на орудие калибра 57-миллиметра, а вместо пассивных решеток-мангалов — полноценная активная защита», — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Издание пишет, что в перспективе БМПТ может ждать модернизация, благодаря которой боевая машина получит узкую специализацию.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что экипажи модернизированных танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» отработали действия под прикрытием БМПТ «Терминатор» в тыловом районе зоны специальной военной операции.

В апреле издание «Красная звезда» заметило, что БМПТ «Терминатор» управляет увеличенный экипаж, который обеспечивает одновременное ведение огня в нескольких направлениях.