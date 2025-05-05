Ревва оценил возможность развода

Комик Александр Ревва заявил, что никогда всерьез не задумывался о разводе

Популярный российский комик и актер Александр Ревва заявил, что не задумывался о разводе с женой Анжеликой, с которой он состоит в браке 18 лет. Возможность расставания он оценил в подкасте ведущего Антона Штейна, запись доступна на YouTube.

По словам Реввы, хотя у них с супругой случаются конфликты, он никогда всерьез не думал о разводе. «Это твой человек, это твой ангел-хранитель. Какие проблемы [могут быть]?» — добавил он. Комик также заявил, что после ссор всегда первый приходит к жене мириться.

Ранее Ревва раскрыл доход, который он получал в начале карьеры в Comedy Club. Юморист отметил, что его гонорар тогда составлял тысячи долларов.

Перед этим он посоветовал россиянам, состоящим в браке, бороться за любовь. Ревва также назвал грустным тот факт, что Россия занимает одно из первых в мире мест по числу разводов.