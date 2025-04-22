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13:34, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Ревва дал совет россиянам

Шоумен Александр Ревва посоветовал россиянам беречь отношения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Комик и актер Александр Ревва посоветовал россиянам, состоящим в браке, бороться за любовь. На эту тему он высказался в шоу «Вопрос ребром», выпуск доступен на YouTube.

Шоумен назвал грустным тот факт, что Россия занимает одно из первых в мире мест по числу разводов. «Нужно максимально стараться сохранить свои отношения. Пожалуйста, берегите друг друга и боритесь за свою любовь. Это очень важно», — обратился Ревва к зрителям.

Ревва также призвал людей, состоящих в браке, чаще общаться друг с другом и уважать друг друга. «Брак — это работа двоих людей», — добавил он.

Александр Ревва и его жена Анжелика заключили брак в 2007 году. Пара воспитывает двух дочерей — Алису и Амели.

Ранее в сети поиронизировали над новым имиджем Реввы. Шоумен предстал на камеру с усами, из-за чего подписчики в шутку назвали его трактористом Володей.

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