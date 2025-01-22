Александра Ревву прозвали трактористом Володей из-за нового имиджа

Юморист Александр Ревва сбрил бороду на камеру и был высмеян в сети

Звезда шоу Comedy Club и участник команды КВН «Утомленные солнцем», юморист Александр Ревва сменил имидж и был прозван трактористом Володей в сети. Соответствующее видео и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист разместил ролик, на котором предстал в синей майке и с бородой. «Я этого не делал никогда и вот сегодня я это сделаю», — заявил шоумен. Затем Ревва решил сбрить волосы в нижней части лица на камеру и продемонстрировал результат, оставив густые усы.

Пользователи сети оценили новый внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Тысяча чертей», «Стас Михайлов?», «Хосе Боярский», «Родной, ты был бы на хуторе самым красивым трактористом Володей», «Боже, зачем?», «Срочно сбривайте усы», «Другой человек. Не узнаю вас», «Хорошо, что это все поправимо», — высмеяли Ревву они.

Ранее в январе Дима Билан удивил фанатов кардинальной сменой имиджа. Исполнитель опубликовал снимок, на котором предстал с гладко выбритым лицом и без бороды.