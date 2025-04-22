Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:35, 22 апреля 2025Интернет и СМИ

Ревва раскрыл гонорары в Comedy Club

Ревва заявил, что в начале карьеры в Comedy Club получал тысячи долларов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Популярный российский комик и актер Александр Ревва раскрыл гонорар, который он получал в начале карьеры в Comedy Club. О заработке в шоу он рассказал в проекте «Вопрос ребром», выпуск вышел на YouTube.

Как отметил Ревва, он пришел в Comedy Club после КВН, где выступал в течение восьми лет. «Мне говорят: "Саня, вот тебе восемь тысяч долларов. Вот тебе, там, пять тысяч долларов, вот тебе десять". А до этого я получал максимум 50 долларов», — сказал комик.

Ревва также назвал ярким взлетом свою карьеру в Comedy Club. Вместе с тем, как признался комик, внезапная популярность плохо на него повлияла. «Ты взлетаешь, у тебя первые фантастические залы, и ты забываешь про человечность», — добавил он.

Ранее Ревва также назвал безумными деньгами заработок в Comedy Club. При этом в КВН за юмор никто не платил, заверил комик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли предложение России в рамках мирного соглашения по Украине

    Песков прокомментировал публикации о разговоре Путина и Уиткоффа

    Военкор дал прогноз касательно будущего Зеленского

    Зеленский раскрыл подробности о заключении ресурсной сделки

    Зеленский рассказал о взрыве на заводе «Мотор сич»

    «Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?

    Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с США о новой помощи

    Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

    Определился еще один полуфиналист Кубка Гагарина

    Названы два сценария завершения СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости