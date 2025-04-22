Ревва раскрыл гонорары в Comedy Club

Ревва заявил, что в начале карьеры в Comedy Club получал тысячи долларов

Популярный российский комик и актер Александр Ревва раскрыл гонорар, который он получал в начале карьеры в Comedy Club. О заработке в шоу он рассказал в проекте «Вопрос ребром», выпуск вышел на YouTube.

Как отметил Ревва, он пришел в Comedy Club после КВН, где выступал в течение восьми лет. «Мне говорят: "Саня, вот тебе восемь тысяч долларов. Вот тебе, там, пять тысяч долларов, вот тебе десять". А до этого я получал максимум 50 долларов», — сказал комик.

Ревва также назвал ярким взлетом свою карьеру в Comedy Club. Вместе с тем, как признался комик, внезапная популярность плохо на него повлияла. «Ты взлетаешь, у тебя первые фантастические залы, и ты забываешь про человечность», — добавил он.

Ранее Ревва также назвал безумными деньгами заработок в Comedy Club. При этом в КВН за юмор никто не платил, заверил комик.