Ревва сравнил заработок в Comedy Club и КВН

Ревва о заработке в Comedy Club: участникам платили большие деньги

Звезда шоу Comedy Club и участник команды КВН «Утомленные солнцем», юморист Александр Ревва сравнил заработок в двух проектах. Подробностями он поделился в беседе с фигуристом Романом Костомаровым, запись доступна на YouTube.

Ревва рассказал, что за юмор в КВН никто не платил, в то время как в Comedy Club у него был хороший заработок. «А тут ты фактически занимаешься любимым делом, ты веселишь народ, делаешь какие-то этюдики, миниатюры, которые сам же аккумулируешь, придумываешь, а тебе потом еще дают какие-то безумные, большие деньги», — высказался комик об участии в Comedy Club.

По словам юмориста, Comedy Club был очень модным. «Это было сделано все очень модно, у каждого была какая-то погремуха, какие-то образы. (...) И мы в этой энергии все цепляемся друг за друга», — заключил он.

Ранее российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова высказалась об участии в «Клубе веселых и находчивых». Она описала игру в КВН словами «можешь стать известным и бедным».