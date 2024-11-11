Известная юмористка описала участие в КВН словами «можешь стать известным и бедным»

Юмористка Аранова описала игру в КВН словами «можешь стать известным и бедным»

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова описала участие в КВН словами «можешь стать известным и бедным». Подробностями она поделилась в своем подкасте «Страхи», запись доступна на YouTube.

«КВН — это когда тебе напрямую предлагают: "Ты можешь стать известным и бедным". И это то, к чему мы шли и стремились, платили взносы за то, чтобы просто стать известными, и вопрос денег не стоял вообще перед нами», — высказалась Аранова о своем опыте участия в телеигре.

Гость подкаста комик Тимур Каргинов, также игравший в КВН, согласился с юмористкой. «После 23 лет этого не надо делать 100 процентов, потому что меня всегда удивляли какие-то команды, где один член команды говорит: "А у меня двое детей, мне 35 лет", [а другой:] "А мне 22 года". И я думаю: "Что ты здесь делаешь? На фестивале в Сочи"» — отметил Каргинов и назвал игру в КВН «студенческой формой самовыражения».

Ранее популярная юмористка, участница КВН Динара Курбанова оценила влияние телеигры на ее жизнь и назвала участие в «Клубе веселых и находчивых» стокгольмским синдромом.