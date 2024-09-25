Популярная юмористка назвала участие в КВН стокгольмским синдромом

Юмористка Курбанова назвала участие в телеигре КВН стокгольмским синдромом

Популярная юмористка, участница КВН Динара Курбанова оценила влияние телеигры на ее жизнь и назвала участие в «Клубе веселых и находчивых» стокгольмским синдромом. Подробностями она поделилась в подкасте блогера Андрея Прокофьева, запись доступна на YouTube.

Курбанова рассказала, что играет в КВН с 12 лет. «Я очень благодарна [телеигре], потому что я как ощущаю свою жизнь: будто если бы он не появился, я бы сейчас в Хабаровске в "Пятерочке" работала, но директором», — отметила комикесса.

При этом юмористка подчеркнула, что готова уйти из КВН. «Сейчас со временем я уже понимаю, что как будто пора оставить, как будто я уже закрыла гештальт, но продолжаю. Стокгольмский синдром», — высказалась участница телеигры.

Ранее популярный российский комик, бывший участник КВН Филипп Воронин назвал страданиями игру в «Клубе веселых и находчивых». Юморист отметил, что понимает людей, которые негативно отзываются о телеигре.