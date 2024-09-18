Популярный комик назвал страданиями игру в КВН

Комик Филипп Воронин назвал страданиями игру в КВН

Популярный российский комик, бывший участник КВН Филипп Воронин назвал страданиями игру в «Клубе веселых и находчивых». Об этом он высказался в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Видео доступно на YouTube.

Воронин отметил, что понимает людей, которые негативно отзываются о телеигре. «КВН у многих проходит объективно через страдания: по десять лет кататься по каким-то городам, по каким-то лигам, которые никогда в жизни не покажут по телевизору», — пояснил комик.

Юморист рассказал, что участники КВН постоянно ездят на различные фестивали в надежде добиться успеха. «Но нет, не в этом году, не в этом году, не в этом году, а потом через десять лет у тебя что-то получается, конечно. Ты просто устаешь идти этот путь, и какие-то моменты у тебя вызывают злость», — добавил звезда КВН.

Комик также вспомнил, что испытывал стресс во время участия в телеигре. «В КВН дикий стресс из-за того, что то, что ты придумал сегодня, покажут по телевизору завтра», — заключил он.

Ранее Воронин выразил мнение, что многие люди могут негативно относиться к звездам «Клуба веселых и находчивых». Помимо этого, комик рассказывал о нечестности телеигры. Юморист предположил, что некоторым командам КВН несправедливо не присуждали победу.