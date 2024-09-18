Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:18, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный комик назвал страданиями игру в КВН

Комик Филипп Воронин назвал страданиями игру в КВН

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Популярный российский комик, бывший участник КВН Филипп Воронин назвал страданиями игру в «Клубе веселых и находчивых». Об этом он высказался в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Видео доступно на YouTube.

Воронин отметил, что понимает людей, которые негативно отзываются о телеигре. «КВН у многих проходит объективно через страдания: по десять лет кататься по каким-то городам, по каким-то лигам, которые никогда в жизни не покажут по телевизору», — пояснил комик.

Юморист рассказал, что участники КВН постоянно ездят на различные фестивали в надежде добиться успеха. «Но нет, не в этом году, не в этом году, не в этом году, а потом через десять лет у тебя что-то получается, конечно. Ты просто устаешь идти этот путь, и какие-то моменты у тебя вызывают злость», — добавил звезда КВН.

Комик также вспомнил, что испытывал стресс во время участия в телеигре. «В КВН дикий стресс из-за того, что то, что ты придумал сегодня, покажут по телевизору завтра», — заключил он.

Ранее Воронин выразил мнение, что многие люди могут негативно относиться к звездам «Клуба веселых и находчивых». Помимо этого, комик рассказывал о нечестности телеигры. Юморист предположил, что некоторым командам КВН несправедливо не присуждали победу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

      Захарова заявила о реализации Британией идеологии «имперского фашизма» через Зеленского

      Британия и Франция захотели подписать новое военное соглашение из-за России

      Российского грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в лифте

      В США назвали организатора операции с пейджерами в Ливане

      Женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане и не выжила

      Россиянка захотела продлить договор услуг связи и потеряла более миллиона рублей

      Дети играли в лесу и нашли человеческие останки

      Маск предсказал США печальное будущее в случае поражения Трампа на выборах

      Врачи удалили женщине матку и яичники и пропустили вызванный плотоядными бактериями сепсис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше