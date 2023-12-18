Бывший участник КВН заявил о нечестности телеигры

Бывший участник КВН Филипп Воронин заявил о нечестности телеигры

Популярный российский стендап-комик и бывший участник КВН Филипп Воронин заявил о нечестности телеигры. На эту тему он высказался в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

«По результатам — нет, по реакции зала — одна из самых честных игр», — ответил комик на вопрос о честности КВН. Он отметил, что зрителей КВН очень сложно обмануть.

Юморист предположил, что некоторым командам КВН намеренно могли не отдавать победу по абсолютно разным причинам. «Может быть, какая-то команда выиграет, и проект ее лишится», — пояснил он. По словам Воронина, как правило, успешных участников телеигры после победы приглашают в новые проекты и затем они перестают играть в КВН.

Ранее Воронин рассказал о ненависти части игроков КВН к телеигре. По его словам, некоторые кавээнщики крайне негативно относятся к тому, что в телеигре им зачастую приходится делать взносы.