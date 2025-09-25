Россия успешно завершила разработку плазменных двигателей высокой мощности

«Роскосмос» успешно завершил разработку плазменных двигателей высокой мощности

Государственный научный центр «Центр Келдыша» успешно завершил разработку плазменных двигателей высокой мощности КМ-50М и ИД-750. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Соответствующие работы проводились в тесном сотрудничестве и по заказу госкорпорации «Росатом».

«Эти двигатели призваны стать ключевым элементом перспективных транспортно-энергетических модулей, способных обеспечить межпланетные перелеты, включая миссии к Луне, Марсу и дальним объектам Солнечной системы», — говорится в публикации.

Холловские двигатели КМ-50М и ИД-750 работают на криптоне и требуют компактного источника энергии, которым может выступать система на основе ядерного реактора.

В августе 2024-го Московский инженерно-физический институт сообщил, что созданное при вузе предприятие «Спутниковые технологии и астроразработки» (СТАР) до конца года запустит серийное производство плазменных спутников.

В июне того же года опытное конструкторское бюро «Факел» рассказало, что благодаря модернизации и расширению производства на предприятии вырастет серийное производство новых холловских двигателей.