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13:01, 27 августа 2024Наука и техника

Российское предприятие запустит серийное производство плазменных спутников

Российское предприятие СТАР запустит серийное производство плазменных спутников

Фото: МИФИ

Российское предприятие «Спутниковые технологии и астроразработки» (СТАР), созданное при Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), до конца года запустит серийное производство плазменных спутников. Об этом сообщается на сайте вуза.

Инновационное предприятие планирует выпускать установку Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly (VERA) для нано- и микроспутников. В компании оценивают ежегодную потребность России в подобных двигателях в 70 единиц. Три космических аппарата, оснащенных двигателями СТАР, уже находятся на околоземной орбите.

В июне опытное конструкторское бюро «Факел» сообщило, что благодаря модернизации и расширению производства на предприятии вырастет серийное производство новых холловских двигателей.

В июле 2023 года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на полях саммита «Россия — Африка», проходившего в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия ведет переговоры с потенциальными иностранными заказчиками по экспорту плазменных двигателей.

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      Иван Потапов
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