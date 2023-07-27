Россия запланировала продолжить экспорт плазменных двигателей

«Роскосмос»: ведутся переговоры по экспорту российских плазменных двигателей

Россия ведет переговоры с потенциальными иностранными заказчиками по экспорту плазменных двигателей, заявил на полях саммита «Россия — Африка», проходящего в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27-28 июля, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Ведутся переговоры и детальная проработка поставки плазменных двигателей нашим партнерам, надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества в данном направлении», — сказал глава госкорпорации о планах продолжения экспорта.

В декабре директор Опытного конструкторского бюро (ОКБ) «Факел» Геннадий Абраменков заявил, что организация при содействии Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» разработает двигатель, предназначенный для полетов к границе Солнечной системы.

В марте прошлого года SpaceNews написало, что спутники британской компании OneWeb из-за санкций, введенных «Роскосмосом» в отношении США и ЕС, могут не получить стационарные плазменные двигатели СПД-50М российской компании «Факел».