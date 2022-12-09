В России разработают двигатель для полетов к границе Солнечной системы

В ОКБ «Факел» разработают двигатель для полетов к границе Солнечной системы

В Опытном конструкторском бюро (ОКБ) «Факел» при содействии Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» разработают двигатель, предназначенный для полетов к границе Солнечной системы. Об этом ТАСС рассказал директор калининградского ОБК Геннадий Абраменков.

По словам руководителя, речь идет о безэлектродном плазменном ракетном двигателе (БПРД), отличающемся большой мощностью. «Для него нужен будет ядерный источник питания. В его задачи будут входить межпланетные перелеты, а в перспективе — полеты к краю Солнечной системы», — сказал глава предприятия.

Директор добавил, что силовой агрегат получит двухступенчатую конструкцию, в которой плазма будет течь по центральному каналу. «Стенки надо эффективно охлаждать и внутри центрального канала создавать такую плотность магнитного поля, чтобы плазма шла, не касаясь стенок», — уточнил руководитель.

Абраменков подчеркнул, что соответствующие исследования будут вестись в течение длительного времени, поскольку ранее с подобными физическими процессами возглавляемое им предприятие опыта работы не имело.

В декабре ТАСС со ссылкой на ОБК «Факел» сообщил, что спутники, которые войдут в орбитальную группировку «Гонец-М1», оснастят двигателями для коррекции орбиты.