Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:58, 9 декабря 2022Наука и техника

Спутники «Гонец-М1» оснастят двигателями увода с орбиты

Спутники группировки «Гонец-М1» оснастят электроракетными двигателями увода с орбиты

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Спутники, которые войдут в орбитальную группировку «Гонец-М1», оснастят двигателями для коррекции орбиты. Об этом говорится в материалах, представленных делегации предприятий ракетно-космической отрасли на ОКБ «Факел», пишет ТАСС.

В рамках экспозиции представили электроракетный двигатель для космических аппаратов (КА) «Гонец-М1». «Назначение — коррекция орбиты КА при выполнении маневров приведения, удержания и увода КА с орбиты», — говорится в материалах.

Двигатель будет работать на ксеноне. Удельный импульс тяги электроракетного силового агрегата составит не менее 1200 секунд.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

Ранее в декабре в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что первый спутник комплекса «Экспресс-РВ» запустят в рамках проекта «Сфера» в 2025 году. Группировка спутников обеспечит предоставление услуг связи.

В октябре стало известно, что первый аппарат спутниковой группировки «Сфера» и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б», выведены на орбиту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций
Европа оценила влияние санкций против России на свою экономику
В OBI рассказали подробности о гибели человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма
В OBI раскрыли детали пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
В OBI сделали заявление по поводу оформленных в сгоревшем магазине заказов
Сын российского чиновника назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку
ВМФ России получит еще один корвет типа «Стерегущий»
Стало известно о прибытии новых косовских силовиков в Косовска-Митровицу
В сети обратили внимание на обувь президента Киргизии на саммите ЕАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.