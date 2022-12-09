Спутники «Гонец-М1» оснастят двигателями увода с орбиты

Спутники группировки «Гонец-М1» оснастят электроракетными двигателями увода с орбиты

Спутники, которые войдут в орбитальную группировку «Гонец-М1», оснастят двигателями для коррекции орбиты. Об этом говорится в материалах, представленных делегации предприятий ракетно-космической отрасли на ОКБ «Факел», пишет ТАСС.

В рамках экспозиции представили электроракетный двигатель для космических аппаратов (КА) «Гонец-М1». «Назначение — коррекция орбиты КА при выполнении маневров приведения, удержания и увода КА с орбиты», — говорится в материалах.

Двигатель будет работать на ксеноне. Удельный импульс тяги электроракетного силового агрегата составит не менее 1200 секунд.

Ранее в декабре в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что первый спутник комплекса «Экспресс-РВ» запустят в рамках проекта «Сфера» в 2025 году. Группировка спутников обеспечит предоставление услуг связи.

В октябре стало известно, что первый аппарат спутниковой группировки «Сфера» и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б», выведены на орбиту.