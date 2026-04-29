Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
13:49, 29 апреля 2026Интернет и СМИ

Выписавшийся из психиатрической клиники комик опроверг один слух о лечении

Комик Позов заявил, что не лечился в психиатрической клинике от алкоголизма
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Участник популярного российского шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов, в мае 2025 года выписавшийся из психиатрической клиники, опроверг слух о том, что его лечение было связано с алкоголизмом. Об этом он заявил в интервью проекту «Вписка», ролик опубликован на YouTube.

Комик удивился тому, что в медиа причиной его лечения назвали проблемы со спиртным. «Я нигде слова про это не говорил. Никакого нет рехаба, никакой нет зависимости», — подчеркнул Позов.

Звезда «Импровизаторов» предположил, что слух об алкоголизме мог возникнуть из-за того, что, по его мнению, в России все еще не принято лечить депрессию.

Ранее Позов раскрыл подробности о нахождении в психиатрической больнице. По словам юмориста, он пробыл в медучреждении две недели, а его лечение включало в себя прием медикаментов, ежедневные консультации, физиотерапию и не только.

