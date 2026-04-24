Бизоны забодали двух собиравших фрукты женщин впервые за 50 лет

В Индии бизоны напали на трех женщин и убили двух из них

В тигрином заповеднике Паламу, Индия, бизоны напали на трех женщин, собиравших фрукты в лесу. Об этом пишет The Jharkhand Story.

Одну из пострадавших женщин сопровождали две собаки. Они заметили четырех бизонов и стали лаять. Это спровоцировало животных, и те набросились на женщин. Бизоны насмерть забодали двух из них. Собаки не пострадали.

По словам представителей заповедника, бизоны в Паламу впервые расправились с людьми за 50 лет. Заповедник был основан в 1970-х годах. С того времени бизоны лишь пугали людей и повреждали машины, жертв не было.

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке, США, двое туристов чуть не стали жертвами 454-килограммового бизона. Они спровоцировали животное, но оно пробежало мимо них.

