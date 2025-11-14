Столкновение 454-килограммового бизона и двух туристов попало на видео

В США туристы проигнорировали предупреждения и чуть не стали жертвами бизона

В Йеллоустонском национальном парке, США, двое туристов чуть не стали жертвами 454-килограммового бизона. Об этом пишет Cowboy State Daily.

Об инциденте рассказала фотограф дикой природы Джули Аргайл, опубликовав в сети кадры происшествия. В конце мая она наблюдала вместе с группой за волками. Перед ними находился холм, на котором дрались три молодых бизона.

Аргайл понимала, что они могут быть опасны, поэтому увела туристов подальше, как вдруг заметила, что к животным приближаются мужчина и женщина. Фотограф крикнула, чтобы они скорее уходили с холма. Однако туристы проигнорировали ее предупреждения, махнув рукой. Это спровоцировало одного бизона. Его столкновение с парой попало на видео.

Бизон бросился в атаку на женщину и промахнулся буквально на пару сантиметров. Если бы животное не пробежало мимо, она могла бы получить серьезные травмы. Несмотря на это, туристы спокойно продолжили свой путь. Спустившись с холма, они столкнулись с рейнджером парка, который осудил их безрассудное поведение.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина из США серьезно пострадала после того, как на нее напал бизон в Йеллоустонском национальном парке. Согласно заявлению его пресс-службы, так бизон «защищал свое пространство».

