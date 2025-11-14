Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:17, 14 ноября 2025Из жизни

Столкновение 454-килограммового бизона и двух туристов попало на видео

В США туристы проигнорировали предупреждения и чуть не стали жертвами бизона
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Йеллоустонском национальном парке, США, двое туристов чуть не стали жертвами 454-килограммового бизона. Об этом пишет Cowboy State Daily.

Об инциденте рассказала фотограф дикой природы Джули Аргайл, опубликовав в сети кадры происшествия. В конце мая она наблюдала вместе с группой за волками. Перед ними находился холм, на котором дрались три молодых бизона.

Аргайл понимала, что они могут быть опасны, поэтому увела туристов подальше, как вдруг заметила, что к животным приближаются мужчина и женщина. Фотограф крикнула, чтобы они скорее уходили с холма. Однако туристы проигнорировали ее предупреждения, махнув рукой. Это спровоцировало одного бизона. Его столкновение с парой попало на видео.

Материалы по теме:
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021
«Что делать, если встретим львов? Молиться!» Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
22 августа 2019

Бизон бросился в атаку на женщину и промахнулся буквально на пару сантиметров. Если бы животное не пробежало мимо, она могла бы получить серьезные травмы. Несмотря на это, туристы спокойно продолжили свой путь. Спустившись с холма, они столкнулись с рейнджером парка, который осудил их безрассудное поведение.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина из США серьезно пострадала после того, как на нее напал бизон в Йеллоустонском национальном парке. Согласно заявлению его пресс-службы, так бизон «защищал свое пространство».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Военкор рассказал о формировании нового котла вокруг ВСУ

    Лидера действовавшей с 90-х ОПГ задержали на крыльце российского суда

    В Госдуме объяснили законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Официальный курс евро поднялся выше 95 рублей

    В казну России перешли миллиардные активы действовавшей с 90-х годов ОПГ

    Пассажирам парома в Европе включили жесткое порно в присутствии детей

    Букмекерский рынок перестал расти

    Мужчина обучил собаку-ябеду распознавать высокий уровень сахара у его матери

    «Алмаз-Антей» рассказал о модернизации экспортных систем ПВО по опыту СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости