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13:46, 5 июня 2024Из жизни

Бизон поднял на рога пожилую женщину в национальном парке

В национальном парке США бизон напал на 83-летнюю женщину

Фото: Reuters

Пожилая женщина из США серьезно пострадала после того, как на нее напал бизон. Об этом сообщает The Washington Post.

83-летняя жительница Гринвилля решила посетить Йеллоустонский национальный парк, где обитает крупная популяция бизонов. Женщина подошла на небезопасное расстояние к одному из животных, которое восприняло ее как угрозу. В результате бизон поднял пенсионерку на рога. Согласно заявлению пресс-службы парка, так он «защищал свое пространство».

Женщина получила серьезные травмы в результате инцидента. Ее госпитализировали в местную больницу, а затем вертолетом отправили в крупный медцентр в Айдахо.

Сотрудники Йеллоустонского национального парка рекомендуют не приближаться к бизонам больше, чем на 23 метра. «Бизоны не агрессивные животные, но при угрозе будут защищать свое пространство. Они непредсказуемы и могут бегать в три раза быстрее, чем люди», — написала пресс-служба парка. Специалисты рекомендуют наблюдать за дикими животными Йеллоустона из автомобиля.

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      Антонина Черташ
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