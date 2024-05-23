Лосиха затоптала пытавшегося снять ее лосят фотографа

В США лосиха затоптала фотографа из-за его попытки сфотографировать лосят

В США лосиха с лосятами затоптала мужчину из-за попытки ее сфотографировать. Об этом сообщает Local10.com.

70-летний фотограф Дейл Корман из города Гомер, штат Аляска, в компании приятеля отправился в лес, где заметил взрослую лосиху с двумя молодыми лосятами. Появление людей насторожило лосиху-мать, и она бросилась на незнакомцев. Второму мужчине удалось скрыться, а пытавшийся снять животных Корман остался на пути разъяренного животного.

Когда на место прибыли медики, они обнаружили Кормана без признаков жизни. Остается неизвестным, сразу ли его фатально ранила лосиха, пнув копытом, или затоптала, когда он упал.

На Аляске, в штате с населением около 737 тысяч человек насчитывается до 200 тысяч лосей. Эти животные обычно не агрессивны, но могут напасть на человека, если их спровоцировать. Лосихи с молодыми лосятами становятся очень восприимчивы к присутствию чужаков и могут наброситься без предупреждения.

При это самка лося может весить до 363 килограммов, а крупный взрослый самец — вдвое больше. Животные могут достигать почти 1,8 метра в высоту.

Ранее сообщалось, что в Канаде супружеская пара заметила лосиху, провалившуюся под лед. Они сумели спасти ее.

