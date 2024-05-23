Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:26, 23 мая 2024Из жизни

Лосиха затоптала пытавшегося снять ее лосят фотографа

В США лосиха затоптала фотографа из-за его попытки сфотографировать лосят

Фото: Danika Perkinson / Unsplash

В США лосиха с лосятами затоптала мужчину из-за попытки ее сфотографировать. Об этом сообщает Local10.com.

70-летний фотограф Дейл Корман из города Гомер, штат Аляска, в компании приятеля отправился в лес, где заметил взрослую лосиху с двумя молодыми лосятами. Появление людей насторожило лосиху-мать, и она бросилась на незнакомцев. Второму мужчине удалось скрыться, а пытавшийся снять животных Корман остался на пути разъяренного животного.

Когда на место прибыли медики, они обнаружили Кормана без признаков жизни. Остается неизвестным, сразу ли его фатально ранила лосиха, пнув копытом, или затоптала, когда он упал.

На Аляске, в штате с населением около 737 тысяч человек насчитывается до 200 тысяч лосей. Эти животные обычно не агрессивны, но могут напасть на человека, если их спровоцировать. Лосихи с молодыми лосятами становятся очень восприимчивы к присутствию чужаков и могут наброситься без предупреждения.

При это самка лося может весить до 363 килограммов, а крупный взрослый самец — вдвое больше. Животные могут достигать почти 1,8 метра в высоту.

Материалы по теме:
Погасший Сатурн Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Погасший СатурнУмер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
23 мая 2020
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

Ранее сообщалось, что в Канаде супружеская пара заметила лосиху, провалившуюся под лед. Они сумели спасти ее.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о снятии с должности еще одного российского генерала

      Названы простые способы не набрать вес в отпуске

      В России ответили на вопрос о вероятности новых задержаний в Минобороны

      Бритни Спирс изъявила желание увеличить ягодицы

      В США заявили о несоответствии финансирования Украины американским интересам

      В «Роскосмосе» заявили об открытости проекта по освоению Луны

      Лосиха затоптала пытавшегося снять ее лосят фотографа

      Раскрыта причина ареста высокопоставленного офицера Минобороны России

      Песков оценил идею США разрешить ВСУ наносить удары по территории России

      Рудковская застряла в аэропорту любимого курорта богачей на восемь часов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше