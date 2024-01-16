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16:06, 16 января 2024Из жизни

Супруги спасли провалившуюся под лед лосиху

CBC News: в Канаде супруги спасли провалившуюся под лед лосиху

Кадр: CBC News

В Канаде супружеская пара заметила лосиху, провалившуюся под лед, и спасли ее. Об этом сообщает CBC News.

Джолин Лавуа и ее муж Клод ехали на машине по деревне Роджерсвилл, штат Нью-Брансуик, когда обнаружили в замерзшей реке самку лося. «Когда она заметила нас, она попыталась подняться. Но все, что у нее получилось — это поскользнуться и снова упасть на лед. Она не могла ни за что ухватиться, чтобы встать и уйти», — рассказала Джолин.

Вскоре супружеская пара увидела полицейских неподалеку и сразу сообщила им о диком животном, попавшем в беду. В машине супруги отыскали трос и передали его правоохранителям. Клод и сотрудники полиции спустились к реке, приблизились к самке лося и надели на ее шею веревку. Мужчины около 40 минут пытались вытащить животное из реки. Им удалось подтянуть лосиху к берегу, и та, наконец, оказалась на суше.

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Животное еще какое-то время спокойно стояло на берегу, и спасители смогли его погладить. «Это было поистине нереально — погладить лося. Такая возможность выпадает не каждый день», — поделилась эмоциями Джолин.

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