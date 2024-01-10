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16:51, 10 января 2024Из жизни

Женщина спасла свою собаку от аллигатора

Женщина из США спасла свою собаку от аллигатора и пострадала от его зубов

Фото: Jack Kelly / Unsplash

Женщина из США рискнула жизнью и спасла своего пса от напавшего на него аллигатора. Об этом пишет WSVN.

Живущая в штате Флорида рядом с Национальным парком Эверглейдс Гвен Кэш прогуливалась у озера вместе со своим ротвейлером Максимусом. Кэш и до этого время от времени кормила аллигаторов возле озера во время прогулок. В этот раз она не видел аллигаторов, когда осматривалась, но один из них, почуяв запах еды, внезапно и очень быстро оказался рядом с женщиной и ее питомцем. Хищник решил не ограничиваться предложенным кормом и нацелился на пса.

«Он повернулся так, как будто собирался вцепиться в горло моей собаке. Я инстинктивно обхватила собаку за грудь, и аллигатор зацепил меня зубами. Я рада, что он не закрыл пасть», — рассказала Кэш. Хотя она тоже пострадала, царапины от зубов рептилии оказались не слишком серьезными.

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Американка связалась со службой по отлову диких животных и надеется, что аллигатора перевезут в другое место. По ее словам, пока он рядом, она не уверена в безопасности своей семьи и людей, живущих поблизости.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил набросился на рыбака и запрыгнул к нему на судно. Однако мужчине удалось спастись благодаря быстрой реакции.

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      Антонина Черташ
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