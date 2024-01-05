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14:40, 5 января 2024Из жизни

Агрессивный крокодил запрыгнул на судно к рыбаку

В Австралии крокодил запрыгнул на судно и напугал рыбака

Фото: Unsplash

В Австралии крокодил набросился на рыбака и запрыгнул к нему на судно. Об этом сообщает департамент окружающей среды, науки и инноваций штата Квинсленд.

Инцидент произошел утром 31 декабря недалеко от города Маккай, штат Квинсленд. Местный житель рыбачил на реке Джейн-Крик, когда заметил, что к нему приближается огромный крокодил.

Рыбак быстро перебрался на заднюю часть судна и запустил двигатель судна. Крокодил проплыл под плавсредством, а затем развернулся и бросился на мужчину с широко раскрытой пастью. Он выпрыгнул из воды и оказался на борту судна. Мужчина перепрыгнул через крокодила и, оказавшись на передней части плавсредства, попытался поднять якорь. В этот момент крокодил повернулся и свалился в воду. Рыбаку удалось благополучно добраться до берега.

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По словам мужчины, он рыбачит на реке Джейн-Крик уже несколько десятилетий. Он утверждает, что впервые столкнулся с агрессивным крокодилом в этом месте.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники департамента охраны дикой природы и полицейские поймали гигантского аллигатора около торгового центра. Вес животного составил около 270 килограммов.

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