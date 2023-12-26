Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:53, 26 декабря 2023Из жизни

Пойманный у торгового центра гигантский аллигатор попал на видео

Около торгового центра в США поймали аллигатора длиной 3,6 метра и весом 270 кг

В США сотрудники департамента охраны дикой природы и полицейские поймали гигантского аллигатора около торгового центра в штате Флорида. Об этом сообщает Fox News.

О крупной рептилии, которая гуляла среди пальм рядом с ТЦ Coconut Point в населенном пункте Истеро, полицейским рассказали покупатели. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили аллигатора длиной около 3,6 метра, который плавал в пруду около торгового центра.

На видео, снятое нагрудной камерой одного из правоохранителей, попал момент, когда они при помощи сотрудников департамента дикой природы грузят пойманную рептилию в грузовик. Вес животного составляет около 270 килограммов. Аллигатора отвезли подальше от жилья и выпустили в водоем.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

По данным Комиссии по охране рыбных и природных ресурсов Флориды, самым крупным аллигатором, пойманным в штате, является самец длиной около 4,5 метра. Его выловили в озере Вашингтон округа Бревард.

Ранее сообщалось, что скотовод из Австралии пережил нападение крокодила. Мужчина укусил хищную рептилию, которая вцепилась ему в ногу.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      Воюющий Израиль выделит Intel миллиарды долларов на запуск производства чипов

      Командующего Воздушными силами ВСУ объявили в розыск

      Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли

      Найден простой и дешевый способ предотвратить запотевание окон

      Премьера Италии назвали хоббитом-фашистом

      В Днепропетровской области произошли взрывы

      В России высказались о патриотизме соглашающихся на нейтральный статус атлетов

      Россияне под предлогом проверки газа попали в квартиру пенсионерки и обокрали ее

      Мосгорсуд признал законным арест рэпера Vacio после вечеринки Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости