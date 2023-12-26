Пойманный у торгового центра гигантский аллигатор попал на видео
В США сотрудники департамента охраны дикой природы и полицейские поймали гигантского аллигатора около торгового центра в штате Флорида. Об этом сообщает Fox News.
О крупной рептилии, которая гуляла среди пальм рядом с ТЦ Coconut Point в населенном пункте Истеро, полицейским рассказали покупатели. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили аллигатора длиной около 3,6 метра, который плавал в пруду около торгового центра.
На видео, снятое нагрудной камерой одного из правоохранителей, попал момент, когда они при помощи сотрудников департамента дикой природы грузят пойманную рептилию в грузовик. Вес животного составляет около 270 килограммов. Аллигатора отвезли подальше от жилья и выпустили в водоем.
По данным Комиссии по охране рыбных и природных ресурсов Флориды, самым крупным аллигатором, пойманным в штате, является самец длиной около 4,5 метра. Его выловили в озере Вашингтон округа Бревард.
Ранее сообщалось, что скотовод из Австралии пережил нападение крокодила. Мужчина укусил хищную рептилию, которая вцепилась ему в ногу.