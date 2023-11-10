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11:43, 10 ноября 2023Из жизни

Скотовод укусил напавшего на него крокодила и спас себе жизнь

ABC News: в Австралии скотовод укусил напавшего на него крокодила и спасся

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

Скотовод из Австралии пережил нападение крокодила и спас себе жизнь благодаря тому, что укусил его в ответ. Об этом сообщает австралийский ABC News.

В октябре Колин Деверо чинил заборы у реки Финнисс на Северной территории Австралии, когда остановился у старицы — участка прежнего русла реки, который со временем превратился в отдельный бессточный водоем. «Я сделал два шага, и этот грязный ублюдок вцепился в мою правую ногу», — рассказывает скотовод о внезапном нападении крокодила. Рептилия длиной более трех метров начала трясти Деверо и утащила его в воду.

Мужчина пытался отбиться от крокодила и ударить его свободной ногой по ребрам. «Я был в таком неудобном положении... Но я случайно зацепился зубами за его веко. Оно было довольно толстым, как будто держалось за кожу. Я дернул за него, и он отпустил меня», — вспоминает скотовод. Деверо тут же побежал к своей машине. По словам мужчины, крокодил еще какое-то время преследовал его, но в результате остановился.

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Деверо, получивший серьезную травму ноги, попытался остановить кровотечение и наложил жгут с помощью полотенца и веревки. Вскоре брат мужчины отвез его в больницу. Как утверждает скотовод, старица была заполнена грязной водой, из-за чего врачи в течение десяти дней промывали его рану, чтобы не допустить развития бактериальных инфекций.

В начале ноября мужчина перенес операцию по пересадке кожи на ноге. Он до сих пор восстанавливается в больнице. Деверо признался, что произошедшее заставило его всерьез задуматься о смене деятельности.

Ранее сообщалось, что жительница США пережила нападение аллигатора во время купания. У нее осталась рана на лбу.

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