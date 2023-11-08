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18:27, 8 ноября 2023Из жизни

Аллигатор напал на девушку и укусил ее за голову

FOX 35 Orlando: в США аллигатор укусил занимавшуюся сноркелингом девушку

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Жительница США пережила нападение аллигатора во время подводного плавания. Об этом сообщает FOX 35 Orlando.

Марисса Карр вместе с другом занималась сноркелингом недалеко от города Окала, штат Флорида, когда на нее внезапно напал аллигатор длиной почти три метра. «Я снимаю маску для сноркелинга, поворачиваюсь и вижу два маленьких глаза, торчащих из воды», — вспоминает она. Через мгновение рептилия бросилась на пловчиху и схватила ее за голову.

Карр удалось быстро выбраться из пасти и убежать. По словам девушки, она не сразу осознала, что ее укусил аллигатор. «В тот момент мне было не так уж больно. А потом, когда я бежала и поняла, что произошло, тогда стало больно», — рассказывает она. В результате нападения Карр получила рану на лбу.

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Девушка заявила, что в тот день она плавала в маске, закрывающей все лицо. По мнению пловчихи, это спасло ее от более серьезных травм. «Звучит не очень, но то, что он укусил меня за голову, — это, наверное, лучший исход. Ведь если бы он схватил мою руку, он мог бы сильно вцепиться в нее. Я могла бы остаться без руки или даже лишиться жизни», — говорит она. Карр добавила, что не перестанет заниматься сноркелингом после встречи с аллигатором.

Ранее житель Австралии рассказал о 30-минутной схватке с трехметровым гребнистым крокодилом. В результате нападения мужчина лишился пальца.

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      Алиса Удовик
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